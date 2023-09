Pallone d’Oro | c’è anche Barella! Insieme a lui un altro della Serie A

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La lista dei candidati alsi sta lentamente componendo. Detto che l’ex Inter Onana figura tra i candidati al Premio Yashin per il miglior portiere, c’è uninterista nell’elenco dei papabili e si tratta di Barella.a lui ungiocatoreA TRA I PRIMI TRENTA – La lista dei primi 30 candidati alsi sta lentamente componendo. L’ex Inter André Onana figura tra i candidati al Premio Yashin e non solo dato che il suo nome ènell’elenco dei primi trenta. Tra questi c’èun interista, ovvero Nicolò Barella, finalista di Champions League. Nella cinquina appena svelata,al numero 23 nerazzurro c’è...

France Football sta pubblicando i nomi degli ultimi 30 giocatori che si contederanno il. Ecco chi ...Questa sera saranno svelati i trenta giocatori e le trenta giocatrici candidati per il. L'Equipe, assegnatore del titolo, non ha dimenticato i portieri e nel 2019 ha creato il trofeo Yashin , dedicato all'unico portiere che ha vinto il. Sono dieci i candidati ...L'elenco dei nomi dei candidati al2023 per il calcio maschile e femminile, il trofeo Kopa e il trofeo Yashin . Db Torino 19/03/2023 - campionato di calcio serie A / Torino - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella ...