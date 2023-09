Pallone d’Oro 2023 | la lista dei 30 candidati | ci sono anche Kvaratskhelia e Osimhen

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Khvicha, Victore Kim Min-jaetra i nomi papabili per la vittoria del. L’esterno offensivo georgiano Khvicha, arrivato la scorsa stagione al Napoli, è una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie A. Con le sue giocate e i suoi gol è stato fondamentale per la conquista dello scudetto degli azzurri. Il centravanti nigeriano Victorè stato invece il trascinatore in attacco della squadra dell’ex tecnico azzurro Luciano Spalletti, realizzando ben 26 reti nell’ultimo campionato. Infine, il difensore sudcoreano Kim Min-jae, passato in estate dal Napoli al Bayern Monaco, si è imposto come uno dei migliori centrali del nostro campionato, attirando su di sé l’interesse di top club ...