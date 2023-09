(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il centrocampista si èto in conferenza stampa, ha parlato della chiamata del, della sua posizione in campo e... del suo

Intervenuto in conferenza stampa, Mamadousi è presentato ai suoi nuovi tifosi. Il centrocampista è l'ultimo acquisto di mercato dele arriva direttamente dalla Salernitana, in un operazione molto veloce. Perché il giocatore ...L'allenatore delha detto che non esistono titolari e riserve: in tre gare ha infatti ... si legge sul quotidiano che pensa all'esordio di. Sul quotidiano anche le parole di...Adesso infatti ilha un altro mediano importante a disposizione comeche mette sul piatto doti diametralmente opposte che si riveleranno utili nel corso della stagione. E con questi ...

Palermo, Coulibaly si presenta: “Yaya Touré mio idolo, mi sento più una mezzala” ItaSportPress

Dopo la sosta per le Nazionali, il Palermo, atteso dall’Ascoli per il quinto turno di campionato, avrà ancora una volta l’occasione per rimodulare il centrocampo e trovare una nuova quadra, dando ...Che il centrocampo sia il reparto al centro della rivoluzione di agosto è evidente per due aspetti in particolare: la concentrazione maggiore.