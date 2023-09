Paestum | Raduno internazionale delle Mongolfiere dal 30 settembre all' 8 ottobre

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Per informazioni +39 3335601504 o collegarsi al sito info@balloon.it o http://www.balloon.it. Ticket di ingresso: 5 dai 12 anni in su. PROGRAMMA 2023 Sabato 302023 Ore 10.30 ...

Al via la 13esima edizione delinternazionale delle Mongolfiere che si terrà a, in provincia di Salerno, dal 30 settembre all'8 ottobre 2023 . Un evento straordinario che si svolge a ridosso dell'area archeologica ...Al via la 13esima edizione delinternazionale delle Mongolfiere che si terrà a, dal 30 settembre all'8 ottobre, a ridosso dell'area archeologica dei Templi, patrimonio Unesco, conosciuti in tutto il mondo per la loro ...Al via la 13esima edizione delinternazionale delle Mongolfiere che si terrà a, in provincia di Salerno, dal 30 settembre all'8 ottobre 2023. Un evento straordinario che si svolge a ridosso dell'area archeologica ...

Paestum, Raduno internazionale delle Mongolfiere dal 30 settembre ... Gazzetta di Salerno

Al via la 13esima edizione del Raduno internazionale delle Mongolfiere che si terrà a Paestum, in provincia di Salerno, dal 30 settembre all'8 ottobre 2023. U ...Nel villaggio del Festival, dove si effettuano sia il volo libero che il volo vincolato, anche spazi per l’animazione dei bambini, esibizione di artisti di strada, laboratori didattici indirizzati all ...