Oriocenter Pop Up Culture | il calendario degli eventi di settembre

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le gallerie disono pronte ad animarsi nuovamente grazie agli imperdibilidi Pop Upin programma per: i laboratori con Accademia Carrara e Città del Sole, la rassegna di UCI Cinemas “Pop Up Movie” e gli appuntamenti che vedranno protagonisti alcuni noti personaggi del mondo dei social network. Qui ilcompletodi: 21ore 17.00 Pop Up Lab by Accademia Carrara Laboratorio per bambini 5-12 anni 1° piano Food Court zona Cinema Le educatrici dell’Accademia Carrara portano la magia del museo negli spazi diper raccontare le mille storie dell’arte. Dame e cavalieri dei secoli passati, ma anche fanciulli, giovani principi e principesse ...