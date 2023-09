Origin | la recensione del film di Ava DuVernay a Venezia 80

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il, 2023. Regia: Ava. Cast: Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Niecy Nash-Betts, Vera Farmiga, Audra McDonald, Nick Offerman, Blair Underwood, Connie Nielsen, Emily Yancy, Jasmine Cephas-Jones, Finn Wittock, Victoria Pedrettid. Genere: Drammatico. Durata: 130 minuti. Dove l’abbiamo visto: All’80 Mostra d’Arte Cinematografica di, in anteprima stampa. Trama: Durante un difficoltoso periodo nella sua vita personale il premio Pulitzer Isabel Wilkinson decide di gettarsi in un ambizioso progetto: scrivere un saggio capace di spiegare il sistema delle caste, passando dall’India alla Germania nazista fino all’America della segregazione razziale. Ava, regista di Selma – La strada verso la libertà, arriva acon un ...

Origin la recensione dell'adattamento di un saggio premio Pulitzer diretto da Ava DuVernay prima donna in concorso a Venezia ...The Origins of Our Discontents). Perché un progetto ambizioso Perché l’autrice confeziona una storia che unisce la vita personale della Wilkerson ai contenuti della sua ricerca e al contesto storico ...