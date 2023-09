Ora tutti vogliono tessere rapporti con l’Arabia Saudita. Allora perché criticavano Renzi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Partiamo dagli ultimi fatti di cronaca. Il 4 settembre scorso a Milano all’Hotel Gallia è stato organizzato congiuntamente dai due governi italiano e, insieme con le rispettive Confindustrie e con il supporto di The European House Ambrosetti, un forum sugli investimenti italo-sauditi. Presenti Ministri del Governo Meloni, il Sindaco di Milano, top manager, industriali e imprenditori vari. Khalid Al-Falih, Ministro degli investimenti del, ha affermato, fra le varie cose, che il suo paese pianifica di ricavare il 10% del suo Pil dal turismo, percentuale simile all’Italia. Nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è presente la foto del Ministro Urso con il Ministronel quale annunciano l’evento con 1200 imprese partecipanti. Insomma, una grande operazione socio-economica e ...

... che ha voluto mettere a fattor comune il contributo digli attori del settore, per aiutare ... è fondamentale concentrarsisul tema dell'internazionalizzazione. Sono convinto che l'obbiettivo ...Il presidentissimo blaugrana, però, è riuscito a incastrarei tasselli prima del gong, ... E, del resto, se non, quando ...serve dare un primo segnale forte, espressione di una altrettanto forte preoccupazione, sul ... Perché un intervento del governo Non abbiamo intenti censori, occorre checi facciamo carico ...

Ora tutti vogliono tessere rapporti con l'Arabia Saudita. Allora perché ... Il Fatto Quotidiano

"E’ bastato poco tempo e ora fare affari e andare in Arabia Saudita è diventato non solo normale ma anche di moda. Insomma, quanta nauseante ipocrisia" ..."L'arrivo di Spalletti sarà importante per tutto quello che le nazionali rappresentano. Ma vorrei che nascesse una cultura dell'azzurro indipendentemente dalla nazionale di calcio che raccoglie più in ...