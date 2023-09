Ora Grillo parla cinese | sui social il nuovo inchino al Dragone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo la sviolinata sui presunti successi green di Pechino,si mostra in un video e in linguaplaude ancora al. In compenso, nessun cenno al "controllo autoritario" del partito di Xi Jinping su libertà e diritti umani

Vedi Anchepubblica un video in cui parla in cinese (grazie all'intelligenza artificiale): '...però a Rtl 102.5 Salvini specifica: 'Non ho mai incontrato di persona il generale Vannacci, ...cerca di recuperare i soldi attingendo dal 'Fondo Sport e Periferie 2023' (Presidenza del ...e l'assessore Bilardello dicono che 'restituire la piscina comunale è sempre stata una nostra ...Riccardoil vice presidente, nonchè titolare di Caffè Toscano : 'Questa maglia l'ho ... D'in avanti lo farò con ancora più convinzione e risorse'. Ospiti della PL il sindaco Luca Salvetti , ...

Via della Seta, il video messaggio di Grillo in cinese (grazie all’intelligenza artificiale: «Faremo anche... Corriere della Sera

Dopo la sviolinata sui presunti successi green di Pechino, Grillo si mostra in un video e in lingua cinese plaude ancora al Dragone. In compenso, nessun cenno al "controllo autoritario" del partito di ...(Agenzia Vista) Ecco il video che Beppe Grillo ha pubblicato sui social per parlare di tecnologia e ambiente. Grillo ha usato l'intelligenza artificiale per parlare in cinese. / Immagini Fb Beppe ...