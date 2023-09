Operaio morto a Marcianise | UIL Campania | “Si fermi la strage”

(Di mercoledì 6 settembre 2023). “Siamo stanchi di contare i morti sul lavoro, questava fermata. Una nuova vittima a, una nuova tragedia che testimonia che non bastano le misure esistenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, vogliamo misure ed azioni più dure ed efficaci”. È quanto ha affermato Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil, venendo a conoscenza dell’incidente in provincia di Caserta. “Gli ispettori, i controlli, gli strumenti di legge attuali non riescono a fermare questa scia di morte sui luoghi di lavoro. Le morti sul lavoro, lo abbiamo detto più volte, sono omicidi. Servono azioni più impattanti e definitive, si istituisca una procura speciale per la sicurezza sul lavoro e si applichino pene certe alle aziende che non tutelano la vita dei lavoratori.”

Incidente mortale sul lavoro a Marcianise, nel Casertano, dove in un'azienda della zona industriale che produce componenti in metallo per le auto, un 51enne ha perso la vita dopo essere rimasto ...Incidente sul lavoro, crolla palazzina:54enne La vittima è Alfonso Gisini, dipendente di una ditta napoletana. Lascia una moglie e due figli minorenni La Polizia Stradale si è recata ...schiacciato da un carrello mentre era al lavoro. E' successo nella tarda serata di ieri nell'azienda Comet Sud, a Marcianise zona Asi Nord. L', un uomo di 53 anni, Giuseppe Borrelli, ...

Operaio di 51 anni muore schiacciato in fabbrica 9:36 Operaio di 51 anni muore schiacciato in fabbrica. Si chiamava Giuseppe Borrelli, aveva 51 anni, ed era di Pignataro Maggiore, l’operaio morto… ...«Siamo stanchi di contare i morti sul lavoro, questa strage va fermata. Una nuova vittima a Marcianise, una nuova tragedia che testimonia che non bastano le misure esistenti per la sicurezza sui ...