Operai al lavoro sui binari senza stop ai treni? «Non solo quella notte a Brandizzo» I sospetti della procura dopo tre giorni di testimonianze

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La dinamica che secondo tutti gli indizi emersi negli ultimiha portato alla strage di– lo svolgimento dei lavori suianche in asformale autorizzazione a seguito dell’interruzionetratta al traffico di– non è stata un caso isolato. Tutt’altro. È quanto hanno detto agli inquirentidi Ivrea diversi dei testimoni ascoltati negli ultimi tre, secondo quanto riferisce l’Ansa. Il tragico abbassamentosoglia di sicurezza, le allerte verbali a interrompere se necessario i lavori all’ultimo minuto «vista treno» – come drammaticamente testimoniato dall’ultimo video girato da Kevin Laganà – non sarebbero stati affatto l’eccezione, ...