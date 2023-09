Onu | Antonio Guterres | ' Il clima sta collassando'

... ha detto sempre il segretario generale dell', Guterres: "Il collasso climatico è iniziato". ... Il Segretario generale delle Nazioni Unite,Guterres , ha commentato così i dati dell'..."Il nostro pianeta ha appena sopportato l'estate più calda mai registrata . Il collasso climatico è iniziato". Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite,Guterres , ha commentato i dati del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della ...Il collasso climatico e' iniziato, e' lallarme rilanciato dal segretario generaleGuterres in una nota, a commento delle dinamiche in corso: ondate di calore, inondazioni, incendi e ...

Onu, tour de force planetario per il segretario generale Lettera 22

Il segretario generale delle Nazioni unite Guterres, dopo la dichiarazione di Copernicus, ha avvertito che il clima sta collassando.Le parole che usa sono chiare e dirette: "Il clima sta collassando". Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha commentato così i dati dell'osservatorio europeo Copernicus second ...