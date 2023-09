One Piece | un successo grazie agli errori di Cowboy Bebop

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A pochi giorni dall’uscita, è confermato che il live action di Oneè un. Il motivo? Glicommessi conDopo mesi di attesa, in cui in molti hanno nutrito perplessità derivanti dalle primissime immagini della serie One, ora possiamo confermare con gioia che il live action è un. La trasposizione del celebre anime è riuscita infatti a battere altri due colossi di Netflix: Stranger Things e Mercoledì. Lo scetticismo di alcuni era motivato dai progetti pregressi, che avevano tentato di trasporre un’opera anime, in una serie con attori in carne ed ossa, senza ottenere i risultati sperati. Eppure, il nuovo adattamento ha fatto breccia nel cuore di pubblico e critica. Ma come si è arrivati ad ottenere un simile ...