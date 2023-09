ONE PIECE | il live-action Netflix nella Top 10 degli show più visti | sempre più vicini al rinnovo?

Il live - action diè ora su Netflix , e sta andando a gonfie vele... Letteralmente. La serie è attualmente ai vertici delle classifiche delle serie più viste sulla piattaforma , generando ottimismo sulle ...di Netflix ha riscosso un ottimo successo sia di critica che di pubblico e ha stupito tutti per la fedeltà al difficile materiale originale, tra manga e anime, creato da Eiichiro Oda . Uno ...La prima stagione sta iniziando il suo cammino su Netflix ma è inevitabile pensare già al futuro del live action di, perché andando avanti nella storia diventa tutto più complicato da adattare. Perciò ecco 5 cose che secondo noi la serie non deve assolutamente sbagliare. Partiamo con uno degli elementi ...

La prima stagione in live action di One Piece è certificata “FRESH” sul noto sito di recensioni Rotten Tomatoes. Al momento della stesura di questo articolo, abbiamo nella sezione “TOMATOMER” L’83% di ...Top 10 film e serie tv più visti della settimana 28 agosto 3 settembre 2023 in streaming in Italia: da Heart of Stone a One Piece che c'è da vedere su Netflix.