Oms Europa | ' con svolta digital milioni rischiano esclusione | investire'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Milano, 6 set. (Adnkronos Salute) - "La sanitàe sta rivoluzionando il modo in cui i pazienti ricevono assistenza nei centri di primo soccorso, negli ospedali e a domicilio". Unache richiede "investimenti urgenti" in termini di "innovazione", ma anche di "inclusione", avverte l'Organizzazione mondiale della sanità per l'. Secondo un report, presentato a Porto in occasione del secondo simposio di Omssul futuro dei sistemi sanitari nell'erae - in corso ieri e oggi nella città portoghese - dei 53 Paesi della regione europea dell'Oms, che comprende anche l'Asia centrale, oggi "solo uno su due ha adottato politiche volte a migliorare l'alfabetizzazionee in sanità". Ma "ciò significa chedi persone in tutta la regione non ...