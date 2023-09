Oltre il carcere | Raiz | Lucariello e Ciccio Merolla al Sele d’Oro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Gocce di innocenza.il, percorsi e storie di nuova cittadinanza”: è questo il tema dell’incontro che si terrà venerdì 8 settembre, alle ore 19.30, presso l’Auditorium provinciale – Largo della memoria di Oliveto Citra (SA). Il panel è il risultato di un intento comune del PremioMezzogiorno, giunto quest’anno alla XXXIX edizione, e Luca Caiazzo, in arte, rapper da anni impegnato come formatore nelle carceri minorili. L’intento è quello di aprire un dibattito sui temi legati alla detenzione minorile, negli ultimi tempi all’attenzione del grande pubblico grazie alla fiction Rai “Mare fuori” e per causa dei recenti fatti di cronaca, attraversando l’esperienza virtuosa del progetto nazionale “Presidio Culturale Permanente negli Istituti Penali per Minorenni”, curato ...