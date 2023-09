Oligarchi russi | Corte Ue respinge il ricorso contro le sanzioni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sono stati respinti dalladi Giustizia dell'Unione i ricorsi dell'oligarca russo, Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, e sua moglie, Galina Evgenyevna Pumpyanskaya,le misure restrittive adottate dal Consiglio in seguito all'invasione russa dell'Ucraina

Il progetto di legge spiega Bernasconi vuole rafforzare anche l'efficacia delle sanzioni internazionali, in particolare quelle contro gli oligarchi e complici dell'aggressione contro l'Ucraina.

Sono stati respinti dalla Corte di Giustizia dell'Unione i ricorsi dell'oligarca russo, Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, e sua moglie, Galina Evgenyevna Pumpyanskaya, contro le misure restrittive adottate dal Consiglio in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.