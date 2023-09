Oggi i funerali della piccola Aurora | il sindaco Pirozzi dispone lutto cittadino

... le parole di Maurizio De Giovanni arrivando aidi Giovanbattista Cutolo, giovane musicista ucciso a Napoli.alle 15 idel giovane Giogiò, il musicista dell'Orchestra Scarlatti Young che ha perso la vita con tre colpi di pistola, sparati per futili motivi, in piazza Municipio a Napoli . Dolore ..., 6 settembre, alle 15, hanno avuto luogo idel musicista 24enne ucciso a Napoli, Giovanbattista Cutolo, assassinato a colpi di pistola da un 16enne per banalissimi motivi per strada lo ...

Oggi a Napoli i funerali di giovane musicista Giovanbattista Cutolo Dire

(LaPresse) Rappresentanti delle istituzioni e tanta gente comune ai funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso in piazza Municipio a Napoli. La chiesa del Gesù Nuovo in centro ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...