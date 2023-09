Oggi 6 settembre | Sant’Onesiforo Discepolo di San Paolo | da cui imparò ad evangelizzare

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il 6la Chiesa ricorda la figura di, martire che ha girato il mondo per portare agli altri la Parola di Dio. Nonostante non sono molte le notizie sulla vita di, si può ricostruire la sua figura che si colloca certamente nel I secolo. Apparteneva alla comunità cristiana di Efeso, dove nasque L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Seconda giornata dei quarti di finale alla FIBA World Cup 2023. In mattinata Germania e Lettonia si giocano un posto in semifinale contro gli Stati Uniti, nel pomeriggio la sfida tra Canada e Slovenia ...Dopo i 3 - 0 contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera,al PalaRossini arriva la Germania. L'...Lunedì 28 agosto Belgio - Italia 0 - 3 Giovedì 31 agosto Estonia - Italia 0 - 3 Venerdì 1...... condiviso lo scorso 3, Cardano è ancora una criptovaluta promettente , infatti mostra ...ADA ha un valore pari a $0,2563, con un volume di scambi pari a $92.395.986. A dare man forte al ...

A soccorrerla nella mattinata di ieri lunedì 5 settembre sono stati i frati del vicinissimo santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza che si sono accorti che la ragazza era in difficoltà. I ...TIM nel mese di settembre rilancia la sua storica sfida nei confronti di Iliad. Il provider italiano opta come al solito per le promozioni low cost, con l’obiettivo di invogliare sempre più potenziali ...