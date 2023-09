NXT 05 09 2023 Una furia inarrestabile

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT, ci avviciniamo pian piano verso No Mercy e ci sono davvero parecchie ed interessanti questioni in ballo qui ad NXT che potrebbero avere sviluppi interessanti. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. NXT Women’s Championship: Kiana James vs Tiffany Stratton(c) (3 / 5) Un match titolato non molto entusiasmante ma serve a far fare a Tiffany una figura abbastanza convincente come campionessa in vista di una sfida decisamente più importante. Infatti Kiana non rappresenta chissà quale ostacolo per Tiffy che riesce abbastanza agilmente a mantenere la sua cintura. Nel post-match sul titantron appare Becky Lynch che si congratula con Tiffy e le dice anche che è arrivato il tempo di ricambiare le sue apparizioni a Raw e a Payback, però bisogna farlo bene e quindi The Man sarà ad ...

NXT Risultati Live 05-09-2023

