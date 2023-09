(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non è ancora chiaro se, a seguito del licenziamento di CMdalla AEW, sia in vigore una clausola di non competizione. Se così non fosse, sembrerebbero esserci ancora alcuni possibili scenari per un ritorno sul ring dell’atleta di Chicago. Chiusa una porta… Dopo il polverone dei giorni scorsi e la conseguente mole di notizie e indiscrezioni circolate in rete, la possibilità di un ritorno in WWE sarebbe un miraggio lontano per. Altre federazioni, tuttavia, potrebbero avere degli interessi concreti. IMPACT sembrerebbe parecchio interessata a CM. Recentemente, l’attuale NWA World Heavyweight Champion EC3, ha discusso ai microfoni di “Wrestle Binge” della possibilità di affrontarein uncon in palio il suo titolo. “Ovviamente CM, concittadino di ...

NWA: EC3 aperto ad un possibile match contro CM Punk Zona Wrestling

However, last month's NWA 75th anniversary event saw Tyrus lose the title to EC3, with the former champion agreeing to the stipulation that he retire. For now, Corgan's promotion will move forward ...Come annunciato sui social della National Wrestling Alliance, il 28 Ottobre si terrà un nuovo evento in pay-per-view chiamato NWA Samhain. Questo evento, che prende il nome dal capodanno celtico, si ...