Nuovo CCNL scuola verso la firma definitiva | da domani al via la sequenza contrattuale Le novità per docenti e ATA

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Prende il viaa Roma la trattativa tra parte pubblica e organizzazioni sindacali rappresentative sulle sequenze contrattuali relative all’ipotesi di Contratto collettivo nazionale 2019/21 sottoscritta a maggioranza all’Aran lo scorso 14 luglio e che nelle prossime settimane dovrebbe giungere alla. Lo fa sapere Anief in una nota. L'articolo .

... quasi convertendo i loro diritti riconosciuti da un, in assurdi 'privilegi', si sposti l'... anche una delle possibili reali soluzioni, a salvaguardia dell'Ente capofila, unmodello di ...I minimi retributivi in Italia vengono stabiliti dai singoli contratti nazionali di lavoroma ... insieme alle altre forze sociali e alle associazioni degli industriali, di unincontro con ......richiederli nuovamente aldatore di lavoro (amministrazione pubblica ricompresa in diverso comparto). L'ARAN risponde che ' la materia dei congedi parentali è disciplinata dall'art. 28 del...

CCNL settore terziario - attività collaterali: siglato il rinnovo per il ... Ipsoa

Come e per chi possono ancora cambiare gli stipendi entro la fine dell’anno: atteso nuovo Decreto Lavoro d’autunno ...Le ragioni per concludere un rapporto di lavoro possono essere diverse, dai motivi personali alla possibilità di nuove opportunità lavorative e di crescita professionale. Al di là delle singole ragion ...