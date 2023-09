Nuovo Bernabeu hi - tech | il campo ' sparisce'

L'avveniristico stadio del Real Madrid è ormai arrivato alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. Il Santiagoè pronto ad accogliere i tifosi nbsp;con tante novità: tra le più interessanti il tetto che si può chiudere in 15 minuti, e il campo in erba retrattile, che sparisce per essere irrigato e ...Tutti hanno dato l'ok tranne il Real Madrid che dal primo momento ha rifiutato di approvare questoregolamento e non ha permesso alle telecamere di entrare negli spogliatoi e i giocatori e l'...Sono terminati i lavori di ristrutturazione dello stadio Santiago, l'impianto della capitale spagnola che ospita le partite di casa del Real Madrid. Un restyilng che ha portato all'aumento della capienza della struttura, ma non solo. Sono due le novità più ...

Il nuovo Santiago Bernabeu: un gioiello hi-tech per il Real Madrid Repubblica TV

Dopo quattro anni di lavori, lo stadio Santiago Bernabeu è pronto per accogliere i tifosi del Real Madrid. La ristrutturazione ha portato a un significativo rinnovamento dell'impianto. Il tetto mobile ...La sorpresa di una nipote per il nonno tifoso del Real Madrid ha commosso anche Bellingham: a 85 anni entra per la prima volta al Bernabeu ...