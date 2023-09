Nuovi bonus per benzina e bollette | per chi e come funzioneranno

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Da una parte unper gli automobilisti, dall’altra il rinnovo deiper le. Il governo pensa a diverse misure per aiutare i redditi bassi, da mettere in campo contestualmente o prima della manovra. Il discorso degli aiuti verrà affrontato complessivamente insieme alla legge di Bilancio, a partire dalla Nadef attesa entro il 27 settembre. E anche idovranno essere valutati insieme ad altri interventi. Innanzitutto quello sul Super, con il governo che concentra l’attenzione su una misura che contesta da tempo: l’idea è di farlo diventare accessibile solamente a chi non si può permettere i lavori,sottolineato dal sottosegretario all’Economia Federico Freni. Si potrebbe quindi valutare un ritorno della cessione dei crediti solo ...

Sul tavolo del governo anchesostegni per arginare il caro bollette . Quelli attuali scadono, infatti, a fine mese, compresa la proroga delsociale. E il governo è già al lavoro per ...C'è sempre più fermento per dueprogetti che si apprestano a esplodere con il listing sugli ... può approfittare dell'occasione data dal team, che garantisce undel 19% . Scopri LPX *Questo ...Salvocolpi di scena, il giovane attaccante brasiliano sbarcherà a Trigoria all'inizio di ... nazionale Under 20 brasiliano, pagandolo meno del previsto: l'offerta estiva, che con iavrebbe ...

Bonus 2024: le priorità sono famiglia e casa Fiscomania.com

Bonus trasporti e click day, il ritorno. Nel primo giorno del mese di settembre, i fondi per le agevolazioni sono finiti in poco tempo e tanti non hanno potuto ricevere il bonus. Il mese prossimo si..Arrivano nuovi aumenti per gli stipendi Scuola ... inclusi quindi anche quelli dell’ambito scolastico, hanno potuto accedere al bonus una tantum. Si tratta, in questo caso, di una misura che ha ...