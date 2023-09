Nuoto | Alessandro Ragaini | una nuova carta per l’Italia nei 200-400 stile libero

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In evidenza tra Belgrado e Netanya. La Nazionale italiana dijuniores è impegnata in questi giorni nella rassegna iridata di scena nella piscina da 50 metri israeliana e c’è un profilo di un certo interesse che si è messo in mostra. Il riferimento è ad, classe 2006 e nativo di Pesaro. Un atleta ancora da costruire dal punto di vista fisico, ma che in acqua ha fatto vedere qualità non comuni in rapporto all’età. Nella rassegna continentale giovanile, in cuiha terminato in testa al medagliere con 9 ori, 8 argenti e 4 bronzi,si è tinto d’argento nei 200 e 400, con i crono di 1:47.76 e di 3:48.42. Nella competizione mondiale, il nuotatore nostrano è giunto ancora una volta secondo nelle due prove, realizzando nel ...