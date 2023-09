Non si vince | ma si litiga | il clan Sainz contro la Ferrari Ecco perché

(Di mercoledì 6 settembre 2023) " Non c'è un pilota numero uno , viene prima la". Da mesi il team principal Frederic Vasseur nega l'esistenza di una strategia che favorisce Charles Leclerc rispetto a Carlos. Ma a Monza ...

Il padre di Carlos Sainz, ex campione spagnolo di Rally, come riportato da Hammer Time Magazine,ha nascosto le polemiche per il trattamento che la Rossa ha riservato a suo figlio. L'accusa di un ...'La ricostruzione ucraina, madimentica, la distruzione dell'occupazione russa', si legge a centro pagina ('Una lezione sulla Crimea'). Nel fondo spicca il vertice Meloni - Giorgetti sulla ...Perciò Fontana. Gloria di riflesso, ma gloria. ONOFRI & VARLESE Isaac Asimov è stato l'uomo ... Alzi la mano chiha mai giocato, visto giocare o desiderato di farlo a Monopoli, Risiko, ...

Cassano avvisa: “Se la Juve non vince lo Scudetto e si mette a 20 ... Goalist

I ricordi giungono fino agli ultimi anni dove rimpiange di non essere andato al funerale di una persona cara. Marco Ferrara è un regista, produttore, catanese nato il 10 settembre 1989. Dal 2020 ...Emerso solo nel finale grazie agli errori altrui, Kyle Larson vince la Southern 500 a Darlington avanzando già al Round of 12 ...