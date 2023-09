“Non è il suo posto” Pomeriggio 5 | la vip della tv Myrta Merlino dopo l’ultima diretta

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Forsesi aspettava un inizio diverso: il regista (il suo braccio destro) del programma tagliato da Mediaset. E ancora qualche critica di troppo e qualche passo falso da parte sua. A confortarla gli ottimi dati auditel che sono arrivati nei primi due giorni di programmazione. A puntare il dito contro di lei anche vip dell’epopea D’ursiana come Karina Cascella chepuntata non si è lasciata scappare l’occasione di attaccare. >“Violenze da noto conduttore”. Choc nel mondotv, la denuncia: “Lo conosciamo tutti, è uno schifo” Sui social sono arrivate considerazioni fiume, alcune delle quali condivise dagli spettatori. Racconta Cascella: “Nulla da dire sulla professionalitànuova conduttrice. Ma lasciatemi dire che non ...

Alposto, in regia, Franco Bianca . 'è vero che sono stato licenziato - ha messo subito le mani avanti intervistato da TvBlog - è stato deciso concordemente con Mediaset diproseguire il ...Insomma, Insegno intende essere se stesso eimitare ilpredecessore. Flavio Insinna al Tg1, "arrivata la mia ora". Confessione a tinte forti... sealtro perché l'editor di testa avrebbe ancora alcune importanti frecce alarco. D'altro canto, il piano del colosso di Redmond - quello di dirottare tutti gli utenti di WordPad su NotePad ...

Djokovic e i rapporti tempestosi col suo staff: “Non sono calmo…” Corriere dello Sport

Per il suo One Piece Netflix non ha voluto puntare su attori particolarmente noti (e d'altronde i grandi nomi non sarebbero stati una garanzia di successo: ricordate Willem Dafoe in Death Note): la ...NOCI – il festival letterario “Chiostri e Inchiostri” si è concluso con grande successo lo scorso 30 luglio, ma la direzione artistica ha fortemente voluto organizzare uno spin-off in compagnia di un ...