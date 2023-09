' Non crederci!' | un giorno a Scurzolengo per riflettere sulla violenza di genere   

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ancheriflettedi. Domenica 10 settembre la Sala Consiliare del Municipio ospiterà la mostra itinerante 'NonSe ti tratta male e poi ti dice: non lo farò ...

Eleonora Gennari, coordinatrice di Cuore 21, conferma che il lavoro costante della cooperativa... a volte ci siamo chiesti come abbiamo fatto; facciamo fatica a, ma il nostro percorso è ...Anche Scurzolengo riflette sulla violenza di genere. Domenica 10 settembre la Sala Consiliare del Municipio ospiterà la mostra itinerante 'Non crederci! Se ti tratta male e poi ti dice: non lo farò più...' del Progetto SOS donna. Le frasi degli uomini maltrattanti che ingannano le donne ('Ti ho fatto paura non volevo', 'Prometto, ...

"Non crederci!": un giorno a Scurzolengo per riflettere sulla violenza ... Gazzetta D'Asti

"Non crederci!", come il Progetto SOS donna, ha il sostegno del Consiglio regionale (Consulta delle Elette e Consulta Femminile), Asl AT, Cisa, Cogesa, Anci Piemonte, Soroptimist Club di Asti, ...