(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Lapriverà ladi unper la cura di molti tumori pediatrici». Così una notizia viene distorta in numerosi post su Facebook sempre più virali in queste ore che riprendono un messaggio apparso sul gruppo Telegram Donbass Italia, noto per diffondere contenuti filorussi. Il tutto parte da una notizia vera – l’uscita deldal mercato russo – sposta la responsabilità sulla, lasciando intendere che il Paese elvetico stia colpendo intenzionalmente i civili russi malati di tumore. In realtà, le cose non stanno così: lanon ha ritirato undal mercato russo, ilè stato ritirato dalla, poiché rimaneva invenduto nella competizione con vari farmaci ...