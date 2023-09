Si tratta di un evento in presenza finalizzato al'veloce' per assunzioni immediate ... Unopiù recenti 'Job speed date' organizzato dall'azienda ha fatto registrare l'assunzione, dopo ...LECCE - La prova scritta per la selezionecandidati per 35 posti a tempo indeterminato banditi dal Comune di Lecce si terrà tra mercoledì ... sul sito istituzionale e sul portale del'...... il progetto diper formare dieci conducenti di autobus per il trasporto pubblico ... "ll settoretrasporti è da tempo caratterizzato da una forte talent scarcity in diverse aree del ...

“No al reclutamento dei docenti senza verificare che conoscano la loro disciplina”: l’appello degli intellettuali Orizzonte Scuola

Altri 10 sono stati coperti con le procedure di comando o di mobilità. Dopo l'accordo con il governo, Palazzo Carafa può procedere ad attutire la drastica riduzione di personale degli ultimi anni: man ...Il 16 e 17 settembre inizia il campionato dei Condor Grosseto. Pisa, Cagliari, Forlì e Barletta le principali avversarie dei grossetani nel campionato nazionale 7 contro 7 che comincerà a metà settemb ...