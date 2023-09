(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il regime militare che ha preso il potere a Niamey il 26 luglio ha concesso oggi alin, Sylvain Itte , 48 ore di tempo per andarsene, ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Esteri del. Di fronte “al rifiuto dela Niamey di rispondere all’invito” del ministero “per un colloquio” oggi “e ad altre azioni del governocontrarie agli interessi del”, le autorità “hanno deciso di ritirare la loro approvazione al signor Sylvain Itte e di “chiedergli di lasciare il territorioino entro quarantotto ore”, si legge nel comunicato stampa. Successivamente non si è limitato a questo: La giunta militare delhagli ...

È ancora caos in. La giunta militare, denominatasi Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria , ha ... L'ambasciatore francese è l'unico che i militari hanno, contrariamente alle ...I processi indipendentisti che hanno dato vita a nuovi governi in Guinea, nel Burkina - Faso, in Mali, in(che hannoi contingenti militari francesi presenti nei rispettivi paesi), ...Niamey hal'ambasciatore, ma Macron ordina che 'Resti a Niamey', e lui si barrica in ... piloti francesi si preparano a decollare, senza sapere a cosa sparare sulche sorvolano violandone ...

Niger, espulso l'ambasciatore francese - Ildenaro.it Il Denaro

Successivamente non si è limitato a questo: La giunta militare del Niger ha espulso gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia, Germania e Nigeria. I diplomatici dovranno lasciare il Paese entro 48 ore.L’attività dei militari che hanno compiuto il golpe in Niger è stata caratterizzata fin da subito dai forti sentimenti antifrancesi ...