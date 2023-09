Nicola Pietrangeli | «Segnai due gol a Zoff e lui mi fece menare in partitella da Morini»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I novant’anni disono un profluvio di interviste. Oggi al Messaggero racconta anche ilcalcistico, l’aneddoto condi cui aveva parlato anche al Corriere della sera. Una volta chiesi a Maestrelli se potesse farmi fare unacon la Lazio. Mi presentai: Chinaglia, Oddi , Pulici, mi davano tutti del lei! Con Dinoè un altro capitolo: un giorno, incon la Juve, gli feci due gol, uno di pallonetto. Negli spogliatoi lo sfotterono e lui per vendicarsi miriempire di botte da Francesconellasuccessiva. Ecco cosa aveva detto ad Aldo Cazzullo.giocava a calcio nella Lazio. «Ci divertivamo. All’inizio mi chiamavano ...

Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano (due volte campione al Roland Garros e due al Foro Italico) in redazione per una Interrogazione. Dopo il passaggio alla mostra dei 145 anni del ...Jannik Sinner, il tennista cui il popolo ha affidato il leggiadro incarico di far sbiadire le imprese di Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta – compito mai chiesto a quarant’anni di atleti che, negli ...