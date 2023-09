Nfl | Bosa rinnova contratto record con 49ers

Con un ingaggio medio stagionale di 34 millioni di dollari,supera i 31,7 milioni che guadagna Aaron Donald, defensive tackle dei Los Angeles Rams e fino ad oggi difensore più pagato., che ...Con un ingaggio medio stagionale di 34 millioni di dollari,supera i 31,7 milioni che guadagna Aaron Donald, defensive tackle dei Los Angeles Rams e fino ad oggi difensore più pagato., che ...

Nfl, Nick Bosa rinnova contratto record con San Francisco 49ers

Six months after Nick Bosa said he’d practice patience in his contract talks with the 49ers, he’s yet to report as the season approaches.The 49ers and Bosa agreed to a five-year, $170 million extension with $122.5 million guaranteed, making the pass rusher the highest-paid defensive player in NFL history, a person with knowledge of the ...