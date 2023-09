Nfl | Bosa rinnova contratto record con 49ers

Con un ingaggio medio stagionale di 34 millioni di dollari,supera i 31,7 milioni che guadagna Aaron Donald, defensive tackle dei Los Angeles Rams e fino ad oggi difensore più pagato., che ...Con un ingaggio medio stagionale di 34 millioni di dollari,supera i 31,7 milioni che guadagna Aaron Donald, defensive tackle dei Los Angeles Rams e fino ad oggi difensore più pagato., che ...

Nfl, Nick Bosa rinnova contratto record con San Francisco 49ers Adnkronos

Bosa and the 49ers agreed to a five-year, $170 million contract with $122.5 million in guaranteed money, a source confirmed to NBC Sports Bay Area's Matt Maiocco. Nick Bosa is set to become the highest-paid defensive player in NFL history after agreeing to an eye-popping extension with the San Fransisco 49ers.