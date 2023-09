New York | Sabalenka | un ruggito da semifinale!

... dotato di un montepremi record di 65 milioni di dollari, che si sta avviando alle fasi decisive sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King Center di Flushing Meadows a, trasmesso in ..., si muove sotto la parità il Dow Jones , che scende a 34.406 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%; giornata negativa per l' S&P - 500 , che continua la seduta a 4.457 punti, in ...Protagonisti assoluti tra i set di film storici come Gangs ofdi Martin Scorsese: uomini e donne in divisa che, ogni giorno, lavorano per il Paese: Esercito, Marina Militare, Aeronautica ...

Covid, la variante "Pirola" spaventa New York: si rivedono le mascherine la Repubblica

23 WTA e 23esima testa di serie, mai così avanti in un torneo dello Slam. A New York la bielorussa, vincitrice a gennaio dell’Australian Open (ma a segno anche ad Adelaide 1 e nel “1000” di Madrid), ...Un attesissimo debutto, un grande ritorno: con Peter Do alla sua prima collezione per Helmut Lang e con Ralph Lauren di nuovo sulle passerelle newyorchesi dopo quattro anni di assenza, prende il via q ...