Nel conto dimenticano la bottiglia di vino e la cliente telefona per pagare Lo chef stellato la premia | “Una ventata di positività”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Non le addebitano, per errore, ladi, lase ne accorge solo una volta tornata a casa e contatta subito il locale per chiedere come possa. Una storia di buona educazione e onestà che – nell’estate degli scontrini pazzi – ha lasciato piacevolmente sorpreso Lele Usai, ristoratore a Fiumicino del locale Il Tino e del bistrot 4112 – Quarantunododici. Proprio qui è accaduto il fatto. “E comunque c’è tanta bella gente in giro – ha scritto Daniele ‘Lele’ Usai su Facebook – onesta e positiva. Oggi una signora ha chiamato al 4112 per dirci che guardando ildel pranzo di ieri si è accorta che avevamo dimenticato di segnare ladie molto onestamente ci ha chiesto come poteva fare per pagarla“. Il ristoratore conclude: “L’abbiamo ...