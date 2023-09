Nel Casertano operaio muore schiacciato in un’azienda

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente mortale sul lavoro a Marcianise, nel, dove indella zona industriale che produce componenti in metallo per le auto, un 51enne ha perso la vita dopo essere rimastoda un carrello elettrico. Il lavoratore, Giuseppe Borrelli, era originario di Pignataro Maggiore. Indagano I carabinieri di Marcianise. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

