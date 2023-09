Nek e Renga | “Se non piacciamo basta ignorarci Raccontiamo come siamo noi I feat con i giovani? Inutili” Tour e album insieme per i due cantautori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Una festa tra amici, ma soprattutto la presentazione speciale di un nuovoin uscita venerdì. Nek e Francescohanno fatto le cose in grande ieri, all’Arena di Verona sold out, per presentare il loro primo progetto discograficoNek” con undici brani inediti con chicche“Scrivi una Canzone” di Giuliano Sangiorgi e “Faro” di Riccardo Zanotti. I due hanno presentato in scaletta alcune canzoni del nuovo progetto ma anche il prossimo singolo “Inspiegabile”. Francescosi è esibito in Arena già nel 2015 e nel 2019, mentre Nek nel 2017 e nel 2019. I due artisti proseguiranno poi il lorofino a ottobre, arrivando anche al MediolanumForum di Assago (Milano) sabato 7 ottobre e nei teatri delle principali città italiane. FqMagazine ha ...