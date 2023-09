Nei confronti del Paese Spalletti | orgoglio-tricolore | la frase che fa esplodere gli azzurri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) A Coverciano si respira un'aria nuova, meno asfissiante di quella degli ultimi due mesi, e non solo per il caldo. Decisamente più rigenerante, come spesso accade a Settembre. Ad aprire la finestra e cambiare l'ambiente è Luciano, che fin dal primo giorno ha cercato di eliminare la negatività che pervadeva l'universo azzurro dopo la mancata qualificazione al mondiale in Qatar e una mediocre Nations League. L'allenatore campione d'Italia si è presentato al gruppo con un'invocazione: “Che Gianluca Vialli ci protegga” e, con l'aiuto del nuovo capo delegazione, Gianluigi Buffon (uno che sa cosa vuol dire vincere), ha affrontato la prima seduta d'allenamento a Coverciano con il lavoro, tanto lavoro. Tattico, tecnico, psicologico. Un discorso motivazionale che ha richiamato la storia della Nazionale e alla responsabilità che ciascun giocatore che veste la maglia ...