Nazionale | Donnarumma | “Da Buffon ho imparato tutto”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Gigi l’ho trovato sempre uguale, la stessa persona che con grande entusiasmo aiuta tutti. Già soltanto la sua presenza ti dà una forza in più, siamo contenti di averlo con noi”. Così Gianluigi, portiere dellae del Psg, in una diretta social da Coverciano: “Daho: dalla tecnica, allo stare in porta. L’ho osservato sempre, ad esempio il non farsi prendere dall’emozione. E’ stato il numero 1 in, mi ha sempre dato tanti consigli e da lui c’è solo da imparare. Il suo record? E’ difficile, è un obiettivo che uno si pone per migliorare sempre”. E sull’arrivo di Spalletti: “Con Spalletti ci stiamo trovando bene, non lo conoscevo ma sappiamo tutti cosa ha fatto l’anno scorso. Sicuramente faremo un grande percorso, siamo contenti ed ottimisti. ...