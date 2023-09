Napoli | per strada spunta un cartello originale contro i padroni incivili di cani | Ne abbiamo le

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In provincia di, i residenti di Torre Annunziata non sopportano più chi lascia il proprio cane fare i bisognini e poi non pulisce. Per questo, in unadel comune oplontino è comparso unmoltodi. Ici migliorano la vita, ma avere un animale da compagnia comporta anche numerose responsabilità. Una di queste è far sì che non sporchino marciapiedi e ambienti aperti al pubblico. I, si sa, non hanno come pulire le proprie deiezioni e questo è un compito che spetta ai loro. Una vecchia ordinanza del Ministero della Salute illustra l'obbligo a "chiunque conduca il cane in ambito urbano" di raccogliere le sue feci e di avere "gli ...