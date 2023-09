Napoli | oggi i funerali di Giovanbattista | maxischermo e varchi presidiati

(Di mercoledì 6 settembre 2023)si prepara a salutare per l’ultima voltaCutolo, il musicista 24enne ucciso con tre colpi di pistola esplosi da un 17enne in Piazza Municipio. Nella giornata di, 6 settembre, si terranno idel giovane, intorno alle 15, nella chiesa del Gesù Nuovo. Sarà l’arcivescovo don Mimmo Battaglia ad officiarli.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

È quanto emerge dal Rapporto "" diffusoda Save the children. Il Rapporto presenta i risultati ... Milano,, Roma e Torino). Nella scuola dell'infanzia, su 100 alunni con background ...Sono state definitele partite in chiaro che Mediaset trasmetterà su Canale 5 per la fase a ...19 settembre - Lazio - Atletico Madrid 3 ottobre - Inter - Benfica 24 ottobre - Union Berlin -...L'attore, profondamente commosso, non ha potuto trattenere le lacrime, ricordando lache era, e che ancora, viene ammirata e apprezzata da tutti. Il suo animo sensibile lo ha portato a ...

Musicista ucciso a Napoli, il ministro Sangiuliano: «Finanziato il progetto della Nuova Orchestra Scarlatti» ilmattino.it

Tocca Lecce, Taranto fino a raggiungere Napoli, Benevento e la provincia di Roma l'inchiesta a quattro mani condotta dalle Procure di Potenza e Benevento nella quale risultano indagate nove persone ...Non solo campo per la Lazio, uscita vincitrice dal Maradona di Napoli all’ultima di campionato prima della sosta: il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato intercettato dai microfoni di Radio ...