Napoli | il report dell’odierna seduta di allenamento

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La SSCha riportato lamattutina didella squadra in attesa della ripresa del campionato. Questa settimana il campionato lascerà spazio alle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli, report allenamento 6 settembre SSC Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri, come riporta il sito ufficiale del sodalizio campano, si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle ...Solo nell’area partenopea ogni 3 giorni viene sequestrata un’arma da fuoco. La professoressa Maria Luisa Iavarone: «In molti ragazzi si registra un vero e ...