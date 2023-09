Napoli | Garcia ha rivisto il match con la Lazio | il francese è convinto di una cosa

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 6 settembre 2023)hala gara con lae studia le contromosse per riscattare ilal ritorno dalla sosta. Pronti dei correttivi. CALCIO– Il tecnicohala gara con lae studia le contromosse per riscattare ilal ritorno dalla sosta. Pronti dei correttivi. In questi giorni di pausa Rudista studiando le contromosse per rilanciare ildopo la sconfitta interna con laprima della sosta. Come riporta il Mattino, il tecnicoha letto le critiche epiù volte ilcoi biancocelesti., noto per il suo atteggiamento sereno, è però anche un ...