Napoli | Cajuste | “Napoli è una città fantastica | i giocatori azzurri sono su un altro livello”

... JensIl centrocampista delJensha parlato a Expressen durante il ritiro della Nazionale svedese: Che tipo di progetto ha ilper te " Entrare in campo e contribuire. ..."Io alTutto è successo velocemente. In una settimana". Jensa Expressen , dal ritiro della sua nazionale, racconta del trasferimento in Serie A avvenuto nel pieno del mercato. "La città è ...Il nuovo acquisto del CalcioJensha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in occasione del ritiro che sta sostenendo con la nazionale svedese. Dopo un esordio non semplice contro il Frosinone, Rudi Garcia ha ...

Cajuste: 'Napoli è una città fantastica. Un giocatore mi ha impressionato' AreaNapoli.it

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli.Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato la situazione di Elmas, che finora ha accumulato soltanto 21 minuti di gioco.