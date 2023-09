My Home My Destiny | Mediaset elimina la soap dal palinsesto | ma annuncia la seconda stagione

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laopera turca “MyMy” ha catturato il cuore degli spettatori di Canale 5 con la sua travolgente trama e il talento di Demet Ozdemir nel ruolo di Zeynep per tutta l’estate. Tuttavia, il suo destino sembra subire un’imprevista battuta d’arresto. L’appassionante saga è stata solita andare in onda dal lunedì al venerdì, con un recente ampliamento anche al sabato. Ma il 2 settembre 2023 ha segnato la fine di questa programmazionendola dal. Uno spot però ha rivelato quando e come vedere ladellaturca, vediamo i dettagli. MyMyfuori per Pomeriggio 5! Al posto di “MyMy,” ora potete seguire Myrta Merlino ...

My Home, My Destiny non in onda su Canale 5, dove vedere le nuove puntate della soap La Gazzetta dello Sport

ANTICIPAZIONI È sempre Cartabianca, il nuovo programma di Bianca Berlinguer dal 5 settembre su Rete 4 Tra gli ospiti di Bianca Berlinguer nella prima puntata di È sempre… Leggi ...My Home My Destiny ogni quanto esce su Mediaset Infinity: dal 4 settembre la seconda stagione sbarca in esclusiva in streaming.