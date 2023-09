Musicista ucciso | oggi i funerali a Napoli Piantedosi | “Norme su recupero dei minori”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si terrannoalle 15 nella Chiesa del Gesù Nuovo, a, idi Giovanbattista Cutulo, il 24ennelo scorso 31 agosto in piazza Municipio da un 17enne al termine di una lite per uno scooter parcheggiato male. Nel capoluogo campano è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno della funzione che sarà celebrata dall’arcivescovo Domenico Battaglia. Il legale del ragazzo reo-confesso dell’omicidio del, intanto, ha assicurato che il giovane "è pronto a chiedere scusa".

Non a caso anche il padre del musicista ucciso a Napoli ha fatto notare che la morte del figlio è maturata in un clima in cui le fiction influenzano la realtà, esaltando i criminali come modello di ... invitando autorita', personaggi dello spettacolo e gente comune a unirsi nel momento dell'ultimo saluto a suo figlio, Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso il 31 agosto per futili ...

Musicista ucciso a Napoli, 16enne: "Pronto a chiedere scusa alla famiglia" TGCOM

NAPOLI – Lutto cittadino oggi a Napoli in occasione dei funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ammazzato in piazza Municipio. Il rito funebre, che sarà celebrato dall’arcivescovo di ...Ed è anche la giornata dove si capirà se «la città ferita nella coscienza» - come ha detto il sindaco Gaetano Manfredi - si inchinerà innanzi alla bara del giovane musicista vittima di una violenza ...