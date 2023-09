Musicista ucciso a Napoli | a funerali autorità e gente comune

Ma la morte del 24ennenon è un episodio isolato, un raptus violento di un singolo. Ormai ... Due ragazzine violentate a Caivano e un uomocon 3 colpi di pistola nel centro di Napoli ...Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti al termine del funerale di Giovanbattista Cutolo, ildi 24 annia colpi di pistola a piazza Municipio lo ...È stato trasferito in una struttura detentiva fuori dalla Campania il diciassettenne reo confesso dell'omicidio di Giovan Battista Cutolo, il 24enneall'alba del 31 agosto scorso in Piazza Municipio, a Napoli. Dopo l'udienza di convalida del fermo il gip del tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto per il ragazzo la ...

In tanti seguono la cerimonia funebre su un maxischermo allestito davanti alla chiesa Rappresentanti delle istituzioni e tanta gente comune ai funerali di Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ...È stato trasferito in una struttura detentiva fuori dalla Campania il diciassettenne reo confesso dell'omicidio di Giovan Battista Cutolo, il 24enne musicista ucciso all'alba del ...