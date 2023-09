Musicista ucciso | 17enne trasferito in carcere fuori regione

Omicidio Napoli, applausi e lacrime ai funerali del musicista ucciso Adnkronos

È stato trasferito in una struttura detentiva fuori dalla Campania il diciassettenne reo confesso dell'omicidio di Giovan Battista Cutolo, il 24enne musicista ucciso all'alba del 31 agosto scorso in ...E la mamma chiede giustizia: "Mio figlio è un martire si è immolato per un cambiamento affinché non si muoia più per mano di questi giovani criminali" ...