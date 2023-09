Musicista ucciso | 17enne trasferito in carcere fuori regione

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoin una struttura detentivadalla Campania il diciassettenne reo confesso dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enneall’alba del 31 agosto scorso in Piazza Municipio, a Napoli. Dopo l’udienza di convalida del fermo il gip del tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto per il ragazzo la custodia cautelare in un istituto penale minorile, e venne scelto ilnapoletano di Nisida. Al momento non sono note le motivazioni alla base della decisione adottata dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria di trasferire il giovane da quell’istituto ad un altro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

