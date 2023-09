Muore dopo una lite con la moglie | l' incidente in strada Lei sotto shock

Prato, tragedia al Macrolotto. Sotto shock la 34enne. Non sarebbe un investimento volontario, ma una tragica fatalità: si studiano i filmati delle telecamereIncidente nei campi durante la notte a Duronia. Un giovane di 35 anni è mortoessere rimasto schiacciato dal trattore. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sulla tragedia è stata aperta una ...Il gatto Tuxi era obeso: è mortoeutanasia per gravi problemi di salute legati a un aumento di peso. Aveva superato i sei chili. I proprietari sono sicuri che la causa sia l'eccessivo cibo che gli veniva dato dai vicini. Il ...

Gianfranco Corso aveva 50 anni e faceva l’operaio: è morto ieri una settimana dopo essere caduto in un pozzo nero a nove metri di profondità, nel santuario Madonna di San… Leggi ...(ANSA) - ROMA, 06 SET - Incidente nei campi durante la notte in Molise. Nelle campagne di Duronia, piccole centro della provincia di Campobasso, un giovane di 35 anni è morto dopo essere rimasto ...